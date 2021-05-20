В Украине 5 165 новых случаев COVID-19, умерли 203 больных

Больше всего новых больных на Днепропетровщине и в Киеве.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 5 165 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 324 ребенка и 109 медработников.

По данным Министерства здравоохранения, выздоровели от ковида 16 748 человек, госпитализированы 1 884 человека, выписаны из больниц 2 821 пациент. От COVID-19 и его последствий умерли 203 больных.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни за сутки зарегистрировано в Днепропетровской области (489), г. Киев (433), Харьковской (429), Запорожской (311), и Киевской (295) областях.

С начала пандемии заболели 2 170 398 человек, выздоровели - 1 916 194 человека, зафиксировано 48 899 летальных случаев.

Напомним, во вторник, 18 мая, в Украине зафиксировали 5 138 случаев ковида, госпитализированы 2269 человек, 227 пациентов умерли.