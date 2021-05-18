За сутки в Украине 4 095 новых случаев COVID-19, привиты 17 232 человека

Выздоровели более 17 тыс. человек, 999 госпитализированы, 285 больных ковидом умерли.

В понедельник, 17 мая, в Украине обнаружили 4 095 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 235 детей и 162 медработника.

По данным Минздрава, за минувшие сутки госпитализированы 999 человек, 285 пациентов с ковидом умерли. В то же время преодолеть болезнь удалось 17 751 человеку.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425) областях, Киеве (425), а также в Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

С начала пандемии в Украине заболели 2 160 095 человек, побороли коронавирус 1 882 344 человека, 48 469 человек от осложнений болезни умерли.

За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 были вакцинированы 17 232 человека. Прививки проводились 266 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привиты 948 332 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) 27 454 человека.

По состоянию на 17 мая в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 564 929 человек.

Количество заболеваний за сутки и количество прививок:

г. Киев - 425 случаев / 1963 прививки;

- 425 случаев / 1963 прививки; Винницкая область - 44 случая / 400 прививок;

Волынская область - 135 случаев / 481 прививка;

Днепропетровская область - 220 случаев / 893 прививки;

Донецкая область - 428 случаев / 1072 прививки;

Житомирская область - 30 случаев / 571 прививка;

Закарпатская - 58 случаев / 628 прививок;

Запорожская область - 265 случаев / 818 прививок;

Ивано-Франковская область - 73 случая / 726 прививок;

Киевская область - 229 случаев / 582 прививки;

Кировоградская область - 40 случаев / 531 прививка;

Луганская область - 111 случаев / 372 прививки;

Львовская область - 118 случаев / 1091 прививка;

Николаевская область - 186 случаев / 682 прививки;

Одесская область - 148 случаев / 725 прививок;

Полтавская область - 275 случаев / 422 прививки;

Ровенская область - 425 случаев / 428 прививок;

Сумская область - 113 случаев / 447 прививок;

Тернопольская область - 65 случаев / 714 прививок;

Харьковская область - 259 случаев / 962 прививки;

Херсонская область - 28 случаев / 379 прививок;

Хмельницкая область - 103 случая / 792 прививки;

Черкасская область - 180 случаев / 616 прививок;

Черновицкая область - 74 случая / 522 прививки;

Черниговская область - 63 случая / 415 прививок.

Как сообщалось, заболеваемость коронавирусом в Украине стабильно снижается восьмую неделю подряд. В ближайшее время часть областей может перейти в "зеленую" зону.