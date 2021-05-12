У убийцы, устроившего стрельбу в роSSийской школе, нашли заболевание головного мозга

Парень находится в неадекватном состоянии и не сотрудничает со следствием.

Следственный комитет РоSSийской Федерации заявил, что у Ильназа Галявиева, застрелившего девять человек в школе города Казани, в прошлом году нашли заболевание головного мозга. При этом он не состоял на учете у психиатра или нарколога.

Об этом говорится на сайте Следственного комитета.

Галявиев неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей, а в прошлом году ему поставили диагноз, указывающий на заболевание головного мозга.

С начала 2021 года близкие Галявиева начали отмечать его агрессивность и вспыльчивость.

"Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", - говорится в сообщении следствия.

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Максимальное наказание по ней - пожизненное лишение свободы или смертная казнь (на нее в РоSSии сейчас действует мораторий). Галявиеву предъявят обвинение, следствие будет добиваться его ареста. Следствие сообщило, что уже установлено, где Галявиев купил оружие и как получил необходимые для этого документы. По месту жительства нападавшего провели обыски, опросили более 75 человек.

В результате устроенной им стрельбы погибли девять человек, в том числе семеро детей, учительница и еще одна сотрудница гимназии.

Галявиеву 19 лет. Во время первого допроса после задержания он заявил, что летом 2020 года в нем "начал просыпаться монстр" и он начал всех ненавидеть, а два месяца назад Галявиев, по его словам, осознал себя богом.