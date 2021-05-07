В Киеве проверяют ряд ТЦ и станций метро из-за сообщения о заминировании
Правоохранители работают над установлением личности "минера".
Полиция проверяет информацию о заминировании торговых центров и станций метро в Киеве.
Об этом сообщает пресс-центр МВД.
Отмечается, что на электронную почту Шевченковского управления полиции поступило письмо о заминировании ряда объектов: торговых центров и станций метро. На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.
"Идет проверка. Правоохранители тщательно обследуют здания и станции метро и прилегающую к ним территорию. Также усилия полицейских направлены на установление личности «минера»", - говорится в сообщении.
События должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений районных управлений полиции. По результатам проверки им будет дана правовая квалификация.
Напомним, 1 апреля полиция Киева получила письмо о якобы заминировании всех больниц.