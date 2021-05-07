В Киеве проверяют ряд ТЦ и станций метро из-за сообщения о заминировании

Полиция проверяет информацию о заминировании торговых центров и станций метро в Киеве .

Об этом сообщает пресс-центр МВД .

Отмечается, что на электронную почту Шевченковского управления полиции поступило письмо о заминировании ряда объектов: торговых центров и станций метро. На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.

"Идет проверка. Правоохранители тщательно обследуют здания и станции метро и прилегающую к ним территорию. Также усилия полицейских направлены на установление личности «минера»", - говорится в сообщении.

События должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений районных управлений полиции. По результатам проверки им будет дана правовая квалификация.