В Киеве проверяют ряд ТЦ и станций метро из-за сообщения о заминировании

Правоохранители работают над установлением личности "минера".

В Киеве проверяют ряд ТЦ и станций метро из-за сообщения о заминировании
Фото: пресс-служба Нацполиции

Полиция проверяет информацию о заминировании торговых центров и станций метро в Киеве.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

Отмечается, что на электронную почту Шевченковского управления полиции поступило письмо о заминировании ряда объектов: торговых центров и станций метро. На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.

"Идет проверка. Правоохранители тщательно обследуют здания и станции метро и прилегающую к ним территорию. Также усилия полицейских направлены на установление личности «минера»", - говорится в сообщении.

События должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений районных управлений полиции. По результатам проверки им будет дана правовая квалификация.

Напомним, 1 апреля полиция Киева получила письмо о якобы заминировании всех больниц.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Двое мужчин отобрали у киевлянина сумку с 5 млн гривенДвое мужчин отобрали у киевлянина сумку с 5 млн гривен
В Индии зафиксировали мировой антирекорд по количеству больных ковидом в суткиВ Индии зафиксировали мировой антирекорд по количеству больных ковидом в сутки
В США во время стрельбы в казино погибли два человекаВ США во время стрельбы в казино погибли два человека
В Иране произошел крупный пожар на химическом заводе, пострадали спасателиВ Иране произошел крупный пожар на химическом заводе, пострадали спасатели
За сутки в Украине обнаружили 8 404 новых случая ковида, вакцинировали 38 тысяч человекЗа сутки в Украине обнаружили 8 404 новых случая ковида, вакцинировали 38 тысяч человек
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве задержали полицейского, который забрал сумку у потерпевшего и поделился с коллегамиВ Киеве задержали полицейского, который забрал сумку у потерпевшего и поделился с коллегами
В Киеве произошел пожар в парке "Совские пруды" (обновлено)В Киеве произошел пожар в парке "Совские пруды" (обновлено)
Процент положительных тестов на ковид в Киеве упал до уровня "зеленой" зоныПроцент положительных тестов на ковид в Киеве упал до уровня "зеленой" зоны
В управлении полиции в Киеве умерла задержаннаяВ управлении полиции в Киеве умерла задержанная
В перестрелке в метро Рио-де-Жанейро погибли 25 человек, - СМИВ перестрелке в метро Рио-де-Жанейро погибли 25 человек, - СМИ
В Германии снова отменили Октоберфест из-за пандемииВ Германии снова отменили Октоберфест из-за пандемии
В Харькове парню из-за взрыва петарды ампутировали два пальца
В Киеве во время локдауна обнаружили 10 тысяч нарушений правил карантинаВ Киеве во время локдауна обнаружили 10 тысяч нарушений правил карантина
В Киеве выявили еще 671 случай ковидаВ Киеве выявили еще 671 случай ковида
В Киеве разоблачили схему подделки результатов ПЦР-тестов с внесением недостоверных данных в приложение "Дій вдома"В Киеве разоблачили схему подделки результатов ПЦР-тестов с внесением недостоверных данных в приложение "Дій вдома"
Последние новости
Подгружаем последние новости