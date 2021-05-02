В Иране произошел крупный пожар на химическом заводе, пострадали спасатели

В Иране произошел пожар на нефтехимическом заводе в промышленном городе Шокухие. Двое пожарных получили повреждения в ходе ликвидации огня, всего к операции привлекли 150 спасателей и 20 пожарных машин, пишет Jerusalim Post.

Также известно, что огонь уничтожил две пожарные машины. На заводе от огня произошло несколько взрывов, однако удалось избежать масштабных разрушений.О раненых или погибших работниках завода не сообщается. Причины возгорания устанавливаются. В прошлом году серия взрывов и пожаров прошла по всему Ирану, в том числе и по нефтехимическим предприятиям. Официально власти объясняли это несчастными случаями, но в нескольких инцидентах заявляли об умышленном влиянии.