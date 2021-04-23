Умер экс-президент Киево-Могилянской академии Андрей Мелешевич

Ему было 58 лет.

Умер экс-президент Киево-Могилянской академии Андрей Мелешевич

Бывший президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) Андрей Мелешевич умер 23 апреля. Ему было 58 лет.

Сообщение об этом появилось на странице Могилянки в фейсбуке.

"Печальная новость. Умер Андрей Мелешевич", - написал вице-президент по научно-педагогической работе Василий Ожоган.

О причине смерти не сообщается.

Мелешевич - доктор философии, заслуженный юрист Украины. Возглавлял НаУКМА после Вячеслава Брюховецкого и Сергея Квита с 2014 по 2021 год.

В 1984-м получил диплом с отличием специалиста на юридическом факультете Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко. Степень магистра получил в Школе гражданства и общественных дел им. Д. Максвелла Сиракузского университета в 1992 году. В 1998-м получил сертификат того же университета по методике и педагогике преподавания в университете.

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