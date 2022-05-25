Выпьем, когда вернусь: лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк отправился воевать на восток Украины

Украинский исполнитель, солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк с первых дней войны защищал страну в рядах терробороны Киева. Сейчас, спустя 3 месяца полномасштабного вторжения, он отправился воевать на восток Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Юрий Кошмарченко. Он рассказал, что встретил артиста в Киеве и тот поделился своими планами, информирует Апостроф.

Фото: facebook.com/jumma

"Встретил в Киеве Андрея Хлывнюка, постояли, поговорили (мы знакомы), он беззлобно пожаловался, что не смог купить в магазине рядом безалкогольного пива. Попрощались — и он вернулся в гумштаб, откуда вышел. А я в тот же миг понял: моя главная миссия на этой войне — немедленно найти Андрею безалкогольное пиво. Обегал магазины вокруг, нашел, накупил, пишу ему, чтобы вышел и забрал. А он такой скромно: "Спасибо, выпьем, когда вернусь с востока". Я свою главную миссию выполнил и одновременно не выполнил", - написал журналист в своем посте.

Фото: instagram.com/andriihorolski

В конце марта Андрей Хлывнюк получил ранение в лицо. Он рассказал, что его колонна попала под минометные обстрелы роSSийских захватчиков. "К сожалению, наша колонна потеряла два пикапа, но верю, что наши волонтеры с этим справятся", - написал тогда музыкант в своем блоге в Instagram.


Любовь Блажко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К звезде роSSийского рока нагрянули силовики после жестких слов о президенте со сцены: "Изолировали и..."К звезде роSSийского рока нагрянули силовики после жестких слов о президенте со сцены: "Изолировали и..."
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вновь станет отцом: жена певца беременнаЛидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вновь станет отцом: жена певца беременна
Вакарчук неожиданно отправился на Донбасс и впечатлил кадрами без постановок: "Берегите себя"Вакарчук неожиданно отправился на Донбасс и впечатлил кадрами без постановок: "Берегите себя"
Мобилизация в Украине: какое наказание грозит призывнику за неявку по повесткеМобилизация в Украине: какое наказание грозит призывнику за неявку по повестке
Илона Гвоздева вернулась в Украину и показала, что осталось от ее дома под КиевомИлона Гвоздева вернулась в Украину и показала, что осталось от ее дома под Киевом
Блок рекламы


Похожие новости
Андрей Андреев сообщил о завершении создания мурала "Святой Джевелины" и рассказал подробности возникновения мемаАндрей Андреев сообщил о завершении создания мурала "Святой Джевелины" и рассказал подробности возникновения мема
Андрей Шевченко признался, почему мама с сестрой не смогли приехать к нему в АнглиюАндрей Шевченко признался, почему мама с сестрой не смогли приехать к нему в Англию
Чемпион Украины распрощался с жизнью, выполняя спецзадание: двое девочек остались без отцаЧемпион Украины распрощался с жизнью, выполняя спецзадание: двое девочек остались без отца
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вновь станет отцом: жена певца беременнаЛидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вновь станет отцом: жена певца беременна
"Сложно описать словами": солистка Go-A Павленко рассказала, что чувствует, когда надевает вышиванку"Сложно описать словами": солистка Go-A Павленко рассказала, что чувствует, когда надевает вышиванку
Вакарчук неожиданно отправился на Донбасс и впечатлил кадрами без постановок: "Берегите себя"Вакарчук неожиданно отправился на Донбасс и впечатлил кадрами без постановок: "Берегите себя"
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, когда вернется в Киев: "Это очень красивый город..."Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, когда вернется в Киев: "Это очень красивый город..."
Жена Решетника призналась, к чему не может привыкнуть вдали от Украины: "Почему у нас не так?"Жена Решетника призналась, к чему не может привыкнуть вдали от Украины: "Почему у нас не так?"
Девушка лидера Kalush Orchestra публично оценила его победу на "Евровидении"Девушка лидера Kalush Orchestra публично оценила его победу на "Евровидении"
Джамала заметно похудела вдали от Украины, фото преображения: "Фееричный результат"Джамала заметно похудела вдали от Украины, фото преображения: "Фееричный результат"
Последние новости
Подгружаем последние новости