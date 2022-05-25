Выпьем, когда вернусь: лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк отправился воевать на восток Украины

Украинский исполнитель, солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк с первых дней войны защищал страну в рядах терробороны Киева . Сейчас, спустя 3 месяца полномасштабного вторжения, он отправился воевать на восток Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Юрий Кошмарченко. Он рассказал, что встретил артиста в Киеве и тот поделился своими планами, информирует Апостроф .

Фото: facebook.com/jumma

"Встретил в Киеве Андрея Хлывнюка, постояли, поговорили (мы знакомы), он беззлобно пожаловался, что не смог купить в магазине рядом безалкогольного пива. Попрощались — и он вернулся в гумштаб, откуда вышел. А я в тот же миг понял: моя главная миссия на этой войне — немедленно найти Андрею безалкогольное пиво. Обегал магазины вокруг, нашел, накупил, пишу ему, чтобы вышел и забрал. А он такой скромно: "Спасибо, выпьем, когда вернусь с востока". Я свою главную миссию выполнил и одновременно не выполнил", - написал журналист в своем посте.

Фото: instagram.com/andriihorolski

В конце марта Андрей Хлывнюк получил ранение в лицо. Он рассказал, что его колонна попала под минометные обстрелы роSSийских захватчиков. "К сожалению, наша колонна потеряла два пикапа, но верю, что наши волонтеры с этим справятся", - написал тогда музыкант в своем блоге в Instagram.