В Киеве задержали врачей, "зарабатывавших" на умерших от COVID-19

Завотделением и врач-патологоанатом за "вознаграждение" обещали подготовить и выдать тело умершей в открытом гробу.

В Киеве задержали врачей, "зарабатывавших" на умерших от COVID-19

Полиция задержала на взятке заведующего патолого-анатомическим отделением и врача одной из больниц Киева, которые "зарабатывали" на выдаче тел умерших от COVID-19.

Деньги требовали от родственников умерших, у которых была подтверждена коронавирусная болезнь COVID-19, а также за оказание услуг, которые должны предоставляться бесплатно.

Как информирует пресс-служба столичной полиции, заведующий патотделением и врач за "вознаграждение" обещали подготовить и выдать тело умершей.

"Кроме того, требовали и получали неправомерную выгоду от родственников умерших за ускорение вскрытия, хранения тел в холодильных камерах, подготовку к захоронению и другие услуги, которые, согласно распоряжению Минздрава, должны оказываться бесплатно", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Врачей задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении от очередной неправомерной выгоды от гражданина за подготовку и выдачу тела женщины, умершей от COVID-19, в открытом гробу. Сейчас решается вопрос сообщения задержанным лицам о подозрении и избрания меры пресечения", - сообщают в Киевской прокуратуре.

Досудебное следствие продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут причастны к коррупционной схеме.

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