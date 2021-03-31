На Киевщине из-за пожара в детском саду эвакуировали 108 детей и персонал

Возгорание произошло в игровой комнате на втором этаже здания.

На Киевщине из-за пожара в детском саду эвакуировали 108 детей и персонал
Фото: kv.dsns.gov.ua

В городе Украинка Киевской области из-за пожара в детском саду спасатели эвакуировали 108 детей и 40 человек персонала.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"31 марта в 17:10 в оперативно-диспетчерскую службу 16-й Государственной пожарно-спасательной части г. Обухов поступило сообщение о том, что горит детский сад «Аленушка» по адресу: г. Украинка, ул Юности. На место вызова срочно направлены дежурный караул 17-й Государственной пожарно-спасательной части г. Украинка, 46-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Козин и 43-й Государственной пожарно-спасательной части г. Украинка, дополнительно привлечено пожарное подразделение из г. Бровары", - говорится в сообщении.

Установлено, что возгорание произошло в игровой комнате на втором этаже здания.

Фото: kv.dsns.gov.ua

На месте работало три звена газодымозащитной службы, 32 человека личного состава и 8 единиц техники.

В настоящее время пожар локализован (в 17:55) и полностью ликвидирован в 18:17 на площади 200 м.кв.

Причина пожара устанавливается.

Фото: kv.dsns.gov.ua

Напомним, в феврале из-за пожара в детсаду Киева эвакуировали 124 ребенка. Возгорание ликвидировал персонал с помощью огнетушителя до прибытия спасателей.

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