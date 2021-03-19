В Броварах открыли кафе, где будет работать молодежь с синдромом Дауна и аутизмом

Работа поможет молодежи адаптироваться к жизни после школы и получить необходимые профессиональные навыки для дальнейшего трудоустройства

Фото: Perspectiva 21.3

В Броварах открыли кафе, где будут работать 19 молодых людей с синдромом Дауна, аутизмом и нарушениями интеллектуального развития.

Сafe 21.3 было открыто накануне Всемирного дня людей с синдромом Дауна (21 марта), сообщили в благотворительной организации Perspectiva 21.3.

Ожидается, что работа поможет молодежи адаптироваться к жизни после школы и получить необходимые профессиональные навыки для дальнейшего трудоустройства.

"Родители детей с синдромом Дауна всегда волнуются, смогут ли их дети когда-то найти работу и быть самостоятельными. Хорошая новость - люди с нарушениями интеллектуального развития могут работать. Но правда в том, что полностью самостоятельно это делать под силу очень небольшому количеству людей. Большинство из них нуждается в поддержке. Именно поэтому мы создали кафе и пекарню для наших детей. Сегодня они здесь учатся и имеют сопровождение социального работника, а завтра, возможно, получат работу здесь или в другом месте", - сообщила мама 17-летнего Петра с синдромом Дауна и соучредитель БО "Перспектива 21.3" Аренда Василенко.

Фото: Perspectiva 21.3

Основатели кафе надеются, что Cafe 21.3 станет успешным бизнес-проектом, который не будет требовать дотаций. Кроме того, часть прибыли заведение будет отправлять на развитие БО "Перспектива 21.3". "Мы даем обществу модель решения проблем с трудоустройством и социальным сопровождением людей с инвалидностью. Важно, что такая работа должна быть посильной и находиться близко к месту проживания молодежи с инвалидностью, так как преодоление длинных расстояний отнимает много сил. Следовательно, таких мест должно быть как можно больше. Очевидно, наше кафе не решит проблему с трудоустройством для всех желающих. Но оно даст бизнесу и власти сигнал, что такое возможно", - добавляет глава правления БО "Перспектива 21.3" Дмитрий Индило.

В благотворительной организации добавили, что кафе - это площадка для практики на рабочем месте, которая дает возможность реального обучения тем навыкам, которые пригодятся в будущем в любом похожем месте. Стажировка продлится столько, сколько практикантам понадобится времени на овладение профессией. К работе с молодежью привлечен сопровождающий практики, который поддерживает ребят на рабочем месте.

По статистике, в Украине ежегодно рождается в среднем 300 детей с синдромом Дауна. К началу 2020 года официальный показатель инвалидности вследствие синдрома Дауна у детей до 18 лет составил 4710 человек. По расчетам ВБО "Даун Синдром" для возрастного периода 18-25 лет этот показатель равен 1 680 человек. Официальный возраст для молодежи в Украине - с 18 до 35 лет, добавляет еще 2400 человек. В целом почти 9 000 человек с инвалидностью, обусловленной синдромом Дауна, с рождения до 35 лет.

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