В Карпатах прекратили поиски туриста из Киева, который потерялся в ночь с 13 на 14 февраля

Никаких зацепок, которые могли бы указать на местонахождение человека, не обнаружили.

Закарпатские спасатели прекратили поиски туриста-лыжника из Киева , который потерялся в районе горы Гемба в ночь с 13 на 14 февраля.

Об этом сообщила пресс-секретарь Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины области Наталья Батыр, передает УНИАН.

По ее словам, решение о прекращении поисков туриста спасатели приняли 5 марта.

"Согласно действующему законодательству, активная поисково-спасательная фаза длится трое суток, в дальнейшем она продолжается до семи суток. После этого может продолжаться по решению руководства Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Мы продолжали поиски", - рассказала Батыр.

Она отметила, что спасатели искали мужчину почти месяц.

"Следов туриста не найдено, остатков одежды или снаряжения тоже, следов жизнедеятельности или других зацепок, которые нам дали бы возможность установить, что он продвигался тем или иным маршрутом, нет. Поэтому и было принято решение о прекращении поисков", - пояснила Батыр.

Пресс-секретарь также добавила, что таких длительных поисков одного человека на Закарпатье еще не было. К операции привлекались 8 горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья, Львовщины, в том числе 2-й специальный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины города Дрогобыч, лесников, волонтеров. Также территорию обследовали с воздуха с помощью вертолетов МИ-8 и SuperPuma специального авиационного отряда ГСЧС.

Напомним, 15 января волонтеры и спасатели нашли в полукилометре от границы на румынской стороне 25-летнего львовянина, который заблудился во время прохождения туристического маршрута на горе Поп-Иван Мармаросский Раховского района. Мужчину отправили в больницу.

20 января спасатели снова искали туриста-лыжника, заблудившегося на горе Гемба.