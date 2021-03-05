В Польшу не пустили украинский автобус из-за ковида у пассажира

Пограничники не пустили в Польшу украинский автобус с 26 пассажирами после того, как один из них показал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на сайт польских новостей Lublin112.pl.

Инцидент произошел на пункте пропуска Ягодин-Дорогуск в Волынской области 3 марта. Гражданин Украины знал, что инфицирован, и имел при себе положительный результат ПЦР-теста, а при проверке документов показал его польским пограничникам.

Украинец пытался объяснить, что чувствует себя хорошо и его ничто не беспокоит. Несмотря на это, автобус со всеми пассажирами сразу же изолировали и вызвали на место санитарную инспекцию и медиков.

Инфицированному мужчине, который пытался пересечь границу, отказали во въезде в Польшу минимум на две недели. Кроме него, через границу не пропустили остальных пассажиров (25 граждан Украины и одного гражданина Молдовы), а также двух водителей автобуса, несмотря на то, что все имели негативные результаты тестов.

В четверг, 4 марта, похожий случай произошел на Львовщине на пункте пропуска Краковец-Корчева. Об этом сообщила в фейсбуке пассажирка автобуса, которую не пустили в Польшу . По ее словам, польские пограничники завернули всех пассажиров также из-за обнаруженного ковида у одного из пассажиров.