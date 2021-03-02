На Черниговщине таксист убил пассажира и спрятал тело в лесу

Мужчина признался в содеянном, когда полицейские нашли неопровержимые доказательства его вины.

Полиция Черниговщины задержала таксиста, который убил пассажира ножом и спрятал тело в заснеженном лесу.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

27 февраля в дежурную часть полиции обратилась жительница Бобровицкой городской общины с просьбой найти ее 41-летнего мужа. По словам заявительницы, 25 февраля около полуночи тот сел в такси возле дома товарища и должен был поехать домой, однако исчез в неизвестном направлении.

Жена рассказала, как был одет мужчина в день исчезновения, и предоставила его фото. Ориентирование было разослало правоохранителям смежных районов.

Во время проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что в половине первого ночи между таксистом и пассажиром возник конфликт. После этого водитель убил клиента, а орудие преступления - нож - выбросил.

"Осознав содеянное, на своем автомобиле ВАЗ 2110 таксист вывез тело в лесополосу в 10 километрах от места совершения преступления и спрятал его в снегу. Впрочем, в содеянном он сознался, только когда полицейские нашли неопровержимые доказательства его вины", - рассказал начальник ГУНП области Владимир Нидзельский .

Полицейские уже провели обыски в машине и обнаружили ряд следов, свидетельствующих о совершении преступления.

Таксист задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Отмечается, что он ранее был судим за убийство, а также - за выращивание и хранение наркотиков.

Напомним, в декабре прошлого года в Кривом Роге пассажир выстрелил в ногу таксисту, который требовал 8 гривен за простой.