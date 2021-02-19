Голос країни – в новом выпуске воссоединится известный украинский дуэт

Новый выпуск шоу «Голос країни-11» выйдет в эфир уже в это воскресенье, 21 февраля. Ожидается, что на сцену популярного вокального шоу выйдут две девушки, которые ранее уже успели покорить широкую украинскую публику. Группа «Алиби» выступит под новым именем и в новом формате.

На официальной странице песенного проекта в Инстаграм говорится:

«Порадуют своим появлением на шоу сестры Анна и Ангелина Завальские, которые много лет пели в дуэте «Алиби». Певицы презентуют обновленный коллектив «The Alibi sisters» и споют в непривычном для себя звучании».

По словам девушек, они возвращаются на украинскую сцену спустя пять лет после того, как взяли паузу. Сестры сосредоточили свою жизнь на своих самых главных проектах – детях, а теперь готовы сделать что-то новое вместе.

«Таким наш дуэт еще никто не видел», - говорят Завальские.

Также на сцене нового выпуска появятся еще несколько ярких личностей. В частности 65-летний моряк, который выступит с композицией Hardkiss «Журавлі», а также режиссер-постановщик Дворца Культуры, которая исполнит хит «Never enough» из мюзикла «Величайший шоумен».

Напомним, Надежда Мейхер потрясла своим выступлением на шоу “Голос країни-11“ и попала в команду Тины Кароль.