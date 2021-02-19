Голос країни – в новом выпуске воссоединится известный украинский дуэт

Новый выпуск шоу «Голос країни-11» выйдет в эфир уже в это воскресенье, 21 февраля. Ожидается, что на сцену популярного вокального шоу выйдут две девушки, которые ранее уже успели покорить широкую украинскую публику. Группа «Алиби» выступит под новым именем и в новом формате.

В новом выпуске «Голос країни» свершится воссоединение известного украинского дуэта

На официальной странице песенного проекта в Инстаграм говорится:

«Порадуют своим появлением на шоу сестры Анна и Ангелина Завальские, которые много лет пели в дуэте «Алиби». Певицы презентуют обновленный коллектив «The Alibi sisters» и споют в непривычном для себя звучании».

В новом выпуске «Голос країни» свершится воссоединение известного украинского дуэта

По словам девушек, они возвращаются на украинскую сцену спустя пять лет после того, как взяли паузу. Сестры сосредоточили свою жизнь на своих самых главных проектах – детях, а теперь готовы сделать что-то новое вместе.

«Таким наш дуэт еще никто не видел», - говорят Завальские.


Также на сцене нового выпуска появятся еще несколько ярких личностей. В частности 65-летний моряк, который выступит с композицией Hardkiss «Журавлі», а также режиссер-постановщик Дворца Культуры, которая исполнит хит «Never enough» из мюзикла «Величайший шоумен».

Напомним, Надежда Мейхер потрясла своим выступлением на шоу “Голос країни-11“ и попала в команду Тины Кароль.


Анастасия Березовская, Тудей

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