Украинские коллекционеры подарили французскому Центру Помпиду работы украинских художников

Даритель рассчитывают на проведение масштабной выставки украинского искусства в Центре.

Украинские коллекционеры из Клуба коллекционеров подарили работы украинских художников Центру Помпиду.

Об этом сообщается в пресс-релизе Музея Харьковской школы фотографии, который также выступил одним из дарителей.

Переговоры с институцией велись два года. Среди дарителей украинского искусства Центру - Украинский клуб коллекционеров современного искусства, Коллекция Гриневых, Музей Харьковской школы фотографии (MOKSOP), Татьяна и Евгений Павловы, Зенко Афтаназив, Леонид Комский, Семен Кантор, Юрий Когутяк, Андрей Адамовский, Вадим Мороховский, Евгений Деменюк, Татьяна Осадчая, Владимир Шпильфогель.

Более 130 работ, переданных в коллекцию Центра, - фотографии, представляющие срез Харьковской школы фотографии 1970-х - 2010-х гг, подаренные коллекцией Бориса и Татьяны Гриневых и Музеем Харьковской школы фотографии.

Как сообщает музей, "в постоянную коллекцию Центра Помпиду включены произведения таких харьковских авторов как Виктор и Сергей Кочетов, Олег Малеванный, Евгений Павлов, Роман Пятковка, Юрий Рупин, Сергей Солонский, Александр Супрун и группа« Шило »(Сергей Лебединский, Владислав Краснощек, Вадим Трикоз)".

В сообщении говорится, что "подаренные работы будут представлены на масштабной выставке современного украинского искусства в Центре Жоржа Помпиду, запланированной на этот год". "Мы убеждены, что такое признание со стороны международных специалистов не только станет положительным прецедентом украинской культурной дипломатии, но и будет способствовать дальнейшему формированию взвешенной внутренней культурной политики", - добавляется в пресс-релизе.

Центр Помпиду - ведущая художественная институция Франции. Открыта с 1977 года, образована по инициативе французского президента Жоржа Помпиду.

Напомним, в Украине продолжаются обсуждения создания Музея современного искусства. Среди последних предложений - открыть его в Гостином дворе: такую идею озвучил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.