На Закарпатье во время катания на лыжах заблудился турист

Еще один турист травмировал колено.

Фото: ГСЧС

6 февраля в районе полонины Драгобрат Раховского района на Закарпатье во время катания на лыжах потерял ориентир и заблудился турист из Берегово.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Закарпатской области.

На поиски парня в горы отправились 6 специалистов Раховской горной поисково-спасательной группы.

Они нашли заблудившегося в удовлетворительном состоянии в лесном массиве вблизи горнолыжного комплекса «Драгобрат». Далее специалисты ГСЧС сопроводили его до места временного проживания.

В то же время другие специалисты ГСЧС из Воловецкой горной поисково-спасательной группы оказывали первую доврачебную помощь львовянину, который травмировал колено во время катания на лыжах.

"Уважаемые туристы, напоминаем вам, что даже во время отдыха не надо забывать о правилах безопасности. Будьте ответственными, но не переоценивайте свои силы во время катания на лыжах и сноубордах ", - говорится в сообщении.

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