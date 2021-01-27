Ольга Фреймут сменила имидж и стала пепельной блондинкой

Ольга Фреймут не из тех знаменитостей, которые предпочитают экспериментировать с внешностью. А потому смена цвета волос ведущей стала для ее поклонников настоящей неожиданностью. Звезда поделилась новой фотографией, поинтересовавшись, идет ли ей новый имидж.

Ольга Фреймут отказалась от классического блонда в пользу более модного решения – пепельного блонда.

В Инстаграм-сториз экс-ведущая шоу «Ревизор» опубликовала селфи, показав свой новый цвет волос, который совсем не контрастирует с ее светлой кожей. Светло-русый или пепельный блонд, по мнению фанатов, очень идет знаменитости.

«Вам нравится мой новый цвет волос?», - поинтересовалась у подписчиков Ольга Фреймут.

69% фанатов решили, что ведущая выглядит замечательно, а вот 31% проголосовавших остались разочарованными.

И правда, Ольга стала выглядеть как серая мышка. Ничто не сравнится с ее красивыми волосами цвета пшеницы, которые были у нее раньше.

Ольга Фреймут редко проводит эксперименты с внешностью, придерживаясь одного образа, - интеллигентной, сдержанной и образованной блондинки со стальным характером.

Напомним, Ольга Фреймут поделилась домашним фото, показав естественную красоту.