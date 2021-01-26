Из-за непогоды 269 населенных пунктов в 12 областях остались без света

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро вторника, 26 января, обесточены 269 населенных пунктов в 12 областях Украины.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью 26 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 269 населенных пунктов в 12 областях, а именно: Полтавская - 77, Житомирская - 40, Киевская - 37, Львовская - 37 , Черниговская - 24, Винницкая - 13, Черкасская - 13, Днепропетровская - 8, Волынская - 8, Закарпатская - 6, Кировоградская - 4 и Херсонская - 2", - говорится в утренней сводке на сайте ведомства.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в ближайшее время в Украине дожди со снегом, на западе - метели.