Киевские школьники перейдут на смешанное обучение, если ситуация с ковидом ухудшится

На дистанционное обучение будут отправлять по необходимости отдельные классы или закрывать отдельные школы.

В случае ухудшения ситуации с заболеванием коронавирусом в Киеве столичные учебные заведения перейдут к смешанной системе обучения.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского горсовета.

"То есть на дистанционное обучение будут отправлять не всех школьников, а при необходимости отдельные классы или закрывать на карантин отдельные школы", - отметили в Киевсовете.

Напомним, с понедельника, 25 января, ученики столичных школ возвращаются за парты.

Ранее Министерство образования и науки опровергло информацию об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации учеников 9-х классов или прохождении ее онлайн.