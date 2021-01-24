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2021-01-24
Киевские школьники перейдут на смешанное обучение, если ситуация с ковидом ухудшится
На дистанционное обучение будут отправлять по необходимости отдельные классы или закрывать отдельные школы.
Фото: education.24tv.ua
В случае ухудшения ситуации с заболеванием коронавирусом в Киеве столичные учебные заведения перейдут к смешанной системе обучения.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского горсовета.
"То есть на дистанционное обучение будут отправлять не всех школьников, а при необходимости отдельные классы или закрывать на карантин отдельные школы", - отметили в Киевсовете.
Напомним, с понедельника, 25 января, ученики столичных школ возвращаются за парты.
Ранее Министерство образования и науки опровергло информацию об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации учеников 9-х классов или прохождении ее онлайн.