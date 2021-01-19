Наталья Могилевская рассказала об усыновлении ребенка

Наталья Могилевская дважды была замужем, однако детей так и не родила. Сейчас звезде уже 45 лет и на естественные роды у нее мало шансов. Артистка ответила на вопросы поклонников о том, что она думает об усыновлении ребенка.

Успешная исполнительница и тренер шоу «Шанс» впервые инициировала ответы на вопросы в личном аккаунте в Инстаграм. Звезда предложила поклонникам спрашивать у нее все, что они захотят, а она с радостью ответит.

На вопрос о том, как она относится к усыновлению, звезда дала такой ответ:

«Готов ученик – найдется учитель. Готова стать матерью – найдется и ребенок».

Это может говорить о том, что на сегодняшнее время Наталья Могилевская не готова стать матерью. В 45 лет звезда продолжает строить музыкальную карьеру, вернувшись после длительного перерыва. Только недавно исполнительница представила резонансную работу «Натусик».

В течение пяти лет певица была мачехой для двух дочерей своего второго мужа, бизнесмена Егора Долинина. До этого артистка была замужем за бизнесменом Дмитрием Чалым. Своих детей Наталья Могилевская пока что так и не завела.

Напомним, Наталья Могилевская искупалась обнаженной в горячей купели. В Сети певица поделилась откровенными фото.