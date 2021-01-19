Ребенок провалился под лед - полицейский героически спас мальчика

Полицейский всегда остается полицейским. Даже в выходной день, даже на прогулке с ребенком. Сотрудник Патрульной полиции Киева совершил героический поступок – спас мальчика, который провалился под лед на озере «Жандарка».

Патрульный спас ребенка провалившегося под лед на озере в Киеве

На официальном сайте столичной патрульной полиции в Фейсбук появилось сообщение о героическом поступке одного из сотрудников. Сергей Бурмака во внерабочее время проявил мужество и храбрость, бросившись спасать ребенка, который провалился под лед.

По информации пресс-службы, инцидент произошел по улице Урловской на озере «Жандарка». Выйдя на прогулку со своей дочерью, мужчина услышал крики людей и плач мальчика, который держался за льдину и полностью находился в воде в десяти метрах от берега.

Патрульный спас ребенка провалившегося под лед на озере в Киеве

Полицейский лег на живот и осторожно добрался до ребенка, схватив мальчика за куртку, он опустил его на безопасное место. Пострадавшего тут же передали бабушке, которая отправилась домой отогревать мальчика.

«Гордимся поступком Сергея! Еще одна спасенная жизнь!» - говорится в публикации.

Пользователи настаивают, чтобы патрульному вручили премию в пять тысяч гривен за Храбрость и медаль «автоматом».

Патрульный спас ребенка провалившегося под лед на озере в Киеве

МЧСники предупреждают украинцев, что, несмотря на заморозки по всей стране, лед еще очень хрупкий.

Напомним, синоптики рассказали, когда в Украине потеплеет - прогноз погоды от Укргидрометцентра до начала февраля.


Анастасия Березовская, Тудей

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