Из-за непогоды обесточены 55 населенных пунктов в четырех областях

В Днепропетровской области без света остались 20 населенных пунктов, в Донецкой - 12, Николаевской - 12, в Запорожской - 11.

По состоянию на 13 января из-за непогоды в Украине обесточены 55 населенных пунктов в четырех областях.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ГСЧС.

В частности, в Днепропетровской области без света остались 20 населенных пунктов, в Донецкой - 12, Николаевской - 12, в Запорожской - 11.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщили в ГСЧС.

Утром 13 января снег, местами с дождем, шел в Донецкой, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о резком понижении температуры, снегопадах, гололеде и метелях в ближайшие дни. Холодная погода сохранится до 18 января.