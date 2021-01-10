На Закарпатье на горнолыжном курорте группа молодчиков совершила нападение на посетителей и персонал

Администрация вызвала правоохранителей, однако конфликт исчерпан не был.

На Закарпатье на горнолыжном курорте группа молодчиков совершила нападение на посетителей и персонал
Фото: https://www.facebook.com/krasiya.official/

На горнолыжном курорте "Красия" в Закарпатской области группа молодчиков совершила нападение на посетителей и персонал.

Об этом сообщила пресс-служба курорта.

"Сегодня днем группа молодых людей из 40+ человек совершила разбойное нападение на работников комплекса и посетителей. В течение дня "визитеры" препятствовали деятельности комплекса, угрожали физической расправой и умышленно вмешивались в работу комплекса, портя оборудование", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что администрация вызвала правоохранителей, однако конфликт исчерпан не был.

"Непосредственно на работников комплекса и на некоторых посетителей было совершено нападение, после чего администрация вызвала правоохранительные органы, однако конфликт не был исчерпан, а молодые люди, которые угрожали всем, кто был на их пути и перекрывали трассу, наказаны не были", - добавили в пресс-служба.

Напомним, в июле 2020-го года в Киевской области правоохранители задержали группу злоумышленников, которых подозревают в совершении разбоя, бандитизме, незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Во время обысков изъяли оружие, боеприпасы, банковские карты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

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