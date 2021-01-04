С 1 января изменился максимальный размер мелкой кражи - 227 гривен

С 1 января 2021 года изменился максимальный размер мелкой кражи, то есть порог разграничения ст. 51 Кодекса об административных правонарушениях и ст. 185 Уголовного кодекса.

Об этом сообщает Патрульная полиция.

"Хищение чужого имущества считается мелким, если стоимость такого имущества на момент совершения правонарушения не превышает 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан (с 01. 01. 2021 это составляет - 227 гривен 00 копеек)", - говорится в сообщении.

Ответственность за мелкое хищение чужого имущества путем кражи (ст. 51 КоАП) предусматривает наложение штрафа от 170 до 510 гривен или исправительные работы до 1 месяца с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок от 5 до 10 суток.

Повторное совершение этого правонарушения в течение года влечет за собой наложение штрафа от 510 до 850 гривен или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Похищение имущества на большую сумму считается уголовным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 185 УК (кража) и наказывается штрафом от 17 тыс. до 51 тыс. гривен или общественными работами на срок от 80 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

За кражу, которая совершена повторно или по предварительному сговору группой лиц, предусмотрена ответственность в виде ареста на срок от 3 до 6 месяцев или ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

Кража, совмещенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. Кража, совершенная в крупных размерах, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, минимальная заработная плата в Украине, которая с 1 января выросла на 13,2% - до 4 723 гривен, теперь выше, чем в РоSSии или Беларуси.