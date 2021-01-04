Катя Осадчая провела время с мужем на катке

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились вместе ночью на каток. Украинские ведущие посетили зимний городок в Киеве, где с друзьями отлично провели время вместе. Звезда программы "Світське життя" показала милое фото с супругом.

Катя Осадчая показала фото с романтического свидания на катке

Украинские звезды продолжают отдыхать, отмечая Новый год. Поздно вечером Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе с близкими друзьями отправились в праздничный развлекательный комплекс "Зимняя Страна" на ВДНГ.

Ведущая предпочла полностью отказаться от макияжа для веселой прогулки. Катерина надела черные штаны, желтую куртку-пуховик и темно-синюю шапку, а ее супруг черную шапку и синюю куртку.

«В детстве родители отдавали меня на фигурное катание, до сих пор жалею, что эти занятия надолго не задержались в моем расписании, музыка и танцы стали в приоритете», - отметила звезда «Світського життя».

Катя Осадчая показала фото с романтического свидания на катке

Катя Осадчая призналась, что за то время, которое она провела на занятиях по фигурному катанию, ее успели научить стоять, ездить и падать. Телеведущая призналась, что научиться кататься на коньках является одним из ее желаний, вместе с тем, чтобы выучить французский язык.

«Сейчас получается покататься чуть ли не раз в год, и то благодаря тому, что это организовывают друзья», - заключила ведущая.

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов впервые показали лицо своего 3-летнего сына.


Анастасия Березовская, Тудей

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