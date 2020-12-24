Риск инфицирования COVID-19 в заведениях общественного питания самый высокий - Степанов

В заведениях общественного питания самый высокий риск инфицирования коронавирусом, поэтому введение локдауна оправдано.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы знаем, как будет расти заболеваемость, какие факторы влияют на рост. Уместно было бы вообще не проводить празднование в ресторанах, риск инфицирования в заведениях общественного питания является самым высоким", - сказал Степанов.

По его словам, необходимости полностью закрывать общественный транспорт нет, поскольку вводимые ограничения обусловят значительное сокращение количества пассажиров в транспорте.

Глава Минздрава добавил, что стратегия Минздрава по противоэпидемическим мероприятиям всегда демонстрировала свою эффективность.

"Все началось с локдауна в начале года, что позволило свести первую волну к минимуму. Если бы тогда количество больных в течение недели было 1 тыс. больных в сутки, мы получили бы коллапс медицинской системы... После этого мы перешли к формату адаптивного карантина, который мог работать до определенного уровня заболеваемости. Но мы не дошли до тех цифр, как некоторые европейские страны, что позволило не входить в жесткий локдаун. 9 ноября мы ввели единый режим карантинных мероприятий, когда мы еженедельно росли на 30-35% больных и госпитализаций. Мы также оставили декабрь рабочим. В январе мы заранее предупредили, что введем жесткий карантин, чтобы сбить количество больных до минимума", - пояснил Степанов.

Напомним, Кабинет министров позволил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7:00.

С 8 по 24 января в Украине вводится локдаун, но ограничения будут не такими жесткими, как весной. В частности, будет работать транспорт.

Кроме того, с 19 декабря и до 28 февраля в Украине действуют новые правила карантина.