15-летние девушки во Львове и Ровно погибли при попытке сделать селфи

Полиция открыла уголовные производства.

Две несовершеннолетние девушки погибли в течение суток, пытаясь сделать зрелищное селфи. Несчастные случаи произошли в Ровно и Львове.

Как сообщили в полиции Ровенской области, вчера, 13 декабря, около 18:15 от медиков "скорой" поступила информация, что по улице Пластовой областного центра с крыши семиэтажного здания упала несовершеннолетняя девушка.

Фото: Полиция Ровенской области

Полицейские установили, что две 15-летние ровенчанки, ученицы 10 класса, находились на крыше недостроенного корпуса общежития учебного заведения. Одна из девушек во время фотографирования не удержалась и упала. От полученных травм несовершеннолетняя погибла на месте происшествия: медикам не удалось спасти ее жизнь.

Сегодня, 14 декабря, около 1:30 на оперативную линию "102" во Львове поступило сообщение о теле девушки без признаков жизни, обнаруженном на территории товарного парка железнодорожной станции "Пидзамче". Погибшую обнаружил на путях машинист поезда и вызвал карету скорой помощи. Как предварительно установили медики, девушка погибла в результате поражения электрическим током, информируют львовские полицейские.

Правоохранители установили личность погибшей - 15-летней львовянки, об исчезновении которой накануне сообщили ее родители. По их словам, девушка ушла из дома вечером 13 декабря и не вернулась.

Также предварительно установлено, что поражение током девушка получила во время того, как делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач.

Фото: Полиция Львовской области

По обоим фактам правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Как сообщали, в Стрые подросток попал в реанимацию после попытки сделать селфи на крыше поезда. Парень упал на рельсы.

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