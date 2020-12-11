Повторное заражение COVID-19 участилось в Украине

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о том, что в ряде регионов фиксируются повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Во время ежедневного брифинга министр здравоохранения Украины отметил, что в ряде областей страны действительно фиксируются повторные случаи заражения COVID-19. Максим Степанов рассказал, что в основном второй раз коронавирусная инфекция диагностируется у тех людей, которые болели COVID-19 от трех до пяти месяцев назад. Получается, что иммунитет против коронавируса в организме человека формируется неустойчивый, спустя несколько месяцев его эффективность снижается.

Максим Степанов уточнил, что повторные случаи коронавирусной болезни выявлены в Кировоградской, Черновицкой и некоторых других областях Украины. При этом, глава Минздрава не сообщил о количестве повторных случаев заболевания COVID-19.

Отметим, что впервые в Украине заговорили о возможном повторном заражении коронавирусной инфекцией в сентябре текущего года. В СМИ появилась информация о повторном COVID-19 у женщины Здолбуновского района, Ровенской области. В связи с этим, граждан Украины, которые уже переболели коронавирусом, призывают не игнорировать противоэпидемические нормы и правила, соблюдать социальную дистанцию, использовать все средства индивидуальной защиты.

Напомним, стало известно, что в Украине могут объявить локдаун раньше 8 января 2021 года. О новых планах правительства рассказал депутат.