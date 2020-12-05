Он, в частности, был автором музыки к фильмам Леонида Осыки.

3 декабря в возрасте 81 года умер украинский композитор Владимир Губа.

Об этом сообщает газета "День" со ссылкой на киноведа Сергея Трымбача.

По сообщению, композитор умер после продолжительной болезни.

Владимир Губа является автором музыки к фильмам "Каменный крест", "Захар Беркут" и другим работам Леонида Осыки, к "Каштанке" Романа Балаяна, "Везде есть небо" и "Иду к тебе" Николая Мащенко, циклу анимационных фильмов о казаках, документальным лентам и театральным представлениям.

Губа - Народный артист Украины (1999). Лауреат премии им. Лысенко (1997), лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко (2014). Член Национальных союзов композиторов и кинематографистов Украины.

Владимир Губа - один из композиторов-шестидесятников, является представителем авангардного движения, которое повлияло на современную украинскую композиторскую школу.