В "Феофании" пролечено уже 150 больных COVID-19 пациентов

Для лечения пациентов "с тяжелым и крайне тяжелым течением заболевания" переформатирован лечебно-диагностический корпус №3.

В "Феофании" пролечено уже 150 больных COVID-19 пациентов
Фото: Сергей Нужненко

В клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами по состоянию на 23 ноября пролечено 150 пациентов с COVID-19; для лечения больных коронавирусом переформатирован лечебно-диагностический корпус №3.

Об этом сообщает агентство Укринформ.

"В настоящее время в КБ "Феофания" переформатирован лечебно-диагностический корпус №3 для лечения пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течением заболевания COVID-19... По состоянию на 23.11.2020 в КБ "Феофания" ГУД пролечено 150 пациентов с COVID-19. Для обеспечения оказания стационарной медицинской помощи пациентам с тяжелым и крайне тяжелым течением заболевания COVID-19 развернуто 42 койки в перепрофилированном отдельном корпусе с материально-техническим обеспечением, соответствующим рекомендациям Минздрава Украины. При необходимости коечный фонд для пациентов с COVID -19 будет увеличен", - отметили в больнице.

В то же время, как отметили в клинической больнице "Феофания," несмотря на усиленное внимание к борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 и лечению инфекционных больных, мы не можем забыть о людях, нуждающихся в неотложной медицинской помощи (неотложные состояния в нейрохирургии, онкологии, неврологии, кардиологии, эндокринологии и других), в том числе лучевой терапии, которая не может быть отсрочена". В этом контексте в больнице сообщили, что в настоящее время в "Феофании" 45 пациентов получают лучевое лечение онкопатологии с использованием новейших технологий, являющееся уникальным и не применяющееся в других медицинских учреждениях в Украине.

В начале ноября стало известно, что киевскую больницу "Феофания" могут отдать для больных COVID-19. Отмечалось, что на совещании в Офисе президента эту идею поддержали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако были и противники такого решения.

12 ноября стало известно, что президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых 9 ноября подтвердили коронавирус, находятся в изолированных палатах киевской больницы "Феофания".

23 ноября глава государства и руководитель его Офиса сообщили о выздоровлении после коронавирусной болезни.

Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины от 2 июля 2020 года № 1504 (с изменениями, внесенными приказом Минздрава от 10 сентября 2020 года № 2081), клиническая больница "Феофания" и Научно-практический центр профилактической и клинической медицины, находящиеся в подчинении государственному управлению делами, включены в Перечень государственных медучреждений, оказывающих стационарную медпомощь больным COVID-19.

По состоянию на 30 ноября в Украине лабораторно подтверждено 9946 новых случаев заболевания COVID-19. Всего за все время пандемии в Украине зафиксировано 732 625 случаев заболевания коронавирусной болезнью.

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