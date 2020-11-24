Музей Голодомора запустил краудфандинговую платформу "Зерна правды"

Каждый может присоединиться к чествованию каждой из миллионов жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В Киеве презентовали краудфандинговую платформу "Зерна правды" в поддержку Музея Голодомора.

Ее разработала команда Международного фонда развития Мемориала жертв Голодомора.

Как сообщают инициаторы проекта, каждый желающий, независимо от финансовых возможностей, социального статуса сможет приобщиться к сбору благотворительных взносов для создания основной экспозиции Музея Голодомора.

"В основе краудфандинговой платформы «Зерна правды» заложена философия чествования каждой из миллионов жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов. Каждое виртуальное зернышко персонально, каждый благотворительный взнос открывает одно зернышко с именем жертвы Голодомора из Мартиролога, составленного в 2008-2010 годах в рамках уникального проекта «Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине»", - говорится в сообщении.

Платформа позволяет реализовывать отдельные кампании от Амбасадоров проекта. В частности, свои первые кампании на платформе начали актриса театра и кино Ирма Витовская, певицы Галя и Леся Тельнюк, научный и общественный деятель Светлана Мельник.

Сайт проекта "Зерна правды".

Презентация проекта

28 ноября - день памяти жертв Голодомора.