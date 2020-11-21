Население Киева за месяц выросло более чем на тысячу человек

На 1 октября 2020 года население Киева составляло 2,962 млн человек. В течение января-сентября 2020 года численность населения столицы уменьшилась на 4 479 человек.

Об этом KV стало известно из экспресс-выпуска ГУ статистики в Киеве .

“Уменьшение численности населения города произошло за счет естественного и миграционного сокращения на 1119 и 3360 человек соответственно”, – сказано в сообщении.

Население Киева на 1 октября 2020 года составило 2 962 881 человек.

Напомним, на 1 сентября 2020 года население Киева составляло 2,961 млн человек. В течение января-августа 2020 года численность населения столицы уменьшилась на 5 906 человек.

Фото: InfoKava.com