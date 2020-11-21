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2020-11-21
Население Киева за месяц выросло более чем на тысячу человек
На 1 октября 2020 года население Киева составляло 2,962 млн человек. В течение января-сентября 2020 года численность населения столицы уменьшилась на 4 479 человек.
Об этом
“Уменьшение численности населения города произошло за счет естественного и миграционного сокращения на 1119 и 3360 человек соответственно”, – сказано в сообщении.
Население Киева на 1 октября 2020 года составило 2 962 881 человек.
Напомним, на 1 сентября 2020 года население Киева составляло 2,961 млн человек. В течение января-августа 2020 года численность населения столицы уменьшилась на 5 906 человек.
Фото: InfoKava.com
Александр Кравченко, КиевВласть