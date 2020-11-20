Суд на два месяца арестовал жителя Киева по подозрению в убийстве женщины с целью завладения ее квартирой (фото, видео)

Суд на два месяца арестовал жителя Киева по подозрению в убийстве женщины с целью завладения ее квартирой (фото, видео)

В Киеве 13 ноября был обнаружен труп женщины с огнестрельным ранением в голову. По подозрению в убийстве женщины был арестован 44-летний житель столицы. Полиция считает, что мотивом убийства могло стать желание подозреваемого завладеть квартирой убитой. Суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Об этом KV стало известно из сообщений пресс-службы ГУ Нацполиции Киева.

Как сообщается, 13 ноября в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на улице Ягодной прохожие нашли мертвую женщину со следами крови на лице. 

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, правоохранители обнаружили женщину с пулевым ранением головы, опросили заявителей и осмотрели место происшествия, где изъяли неиспользованный патрон и гильзу к огнестрельному оружию.

“В ходе проведения первоочередных следственных действий под процессуальным руководством местной прокуратуры через трое суток мы установили личность погибшей – это 30-летняя жительница Голосеевского района. А также установили вероятного подозреваемого. Собраны материалы: это и показания свидетелей, материалы осмотра места происшествия, материалы проведенных неотложных следственных действий (обысков). Это дало основания следователю по согласованию с процессуальным руководителем предъявить подозрение 44-летнему жителю города Киева, который обоснованно подозревается в совершении этого преступления”, – заявил Андрей Крищенко.

По словам начальника полиции Киева, мотивом убийства киевлянки могло быть желание подозреваемого завладеть квартирой потерпевшей и ее сестры. 

“Следователи проводят все необходимые действия для установления сообщников и других фактов преступной деятельности фигуранта, ведь есть материалы, которые указывают на то, что это – не единичный случай”, – сообщил Андрей Крищенко.

Позднее пресс-служба столичной полиции сообщила, что Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей территориального подразделения полиции и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Ближайшие два месяца он проведет под арестом.

Напомним, на Киевщине группа из четырех цыган лишила жизни одесситку с целью завладеть средствами от продажи квартиры. Перед убийством злоумышленники напоили женщину клофелином. У погибшей остались сиротами двое малолетних детей. 

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

Суд на два месяца арестовал жителя Киева по подозрению в убийстве женщины с целью завладения ее квартирой (фото, видео)
Суд на два месяца арестовал жителя Киева по подозрению в убийстве женщины с целью завладения ее квартирой (фото, видео)
Суд на два месяца арестовал жителя Киева по подозрению в убийстве женщины с целью завладения ее квартирой (фото, видео)

Игорь Бровко, КиевВласть

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