Камалия рассказала, как в юности ее хотели изнасиловать

Певица Камалия поделилась со своими поклонниками фактом из личной жизни, который она годами скрывала. Артистка в программе "Звездная жизнь" призналась, что в юности ее пытались изнасиловать.

Камалия никогда не забудет, как в подростковом возрасте приехала в гости к тете, и когда заходила в подъезд, к ней пристала группа молодых людей. Они пытались запихнуть девушку в лифт, но она была сильной и смогла убежать.

"Одного, который стоял позади, я ударила под дых. Пока они были ошеломлены, я быстро давай нажимать на все звонки, кричать в подъезде. Ну я такая, я могу за себя постоять", - рассказала Камалия.

Певица считает, что ее спасло то, что друг папы с черным поясом по карате научил ее приемам боя, и она в юношеском возрасте была сильнее некоторых мальчиков.

Камалия вместе со своим супругом Захуром воспитывают семилетних двойняшек Арабеллу и Мирабеллу. Звезда планирует отдать дочек на дзюдо, чтобы девочки в случае необходимости могли себя защитить.

Напомним, Камалия дала советы Насте Каменских и Потапу, как прожить счастливую семейную жизнь. Сама звезда в браке уже 17 лет, и считает, что ее семейная гармония с годами становится только сильнее.