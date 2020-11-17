Киев определил клиники для экстренной госпитализации граждан без симптомов COVID-19 (список)

В Департаменте здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА) определились с клиниками, в которые будут экстренно госпитализировать пациентов без симптомов коронавирусной болезни.

Об этом KV стало известно из приказа №1206 от 11 ноября исполняющей обязанности директора Департамента здравоохранения КГГА Галины Зборомирской.

Как следует из документа, директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Анатолий Вершигора должен обеспечить госпитализацию больных в клиники научных учреждений Национальной академии медицинских наук (НАМН) и госучреждений Минздрава, согласно прилагающегося к приказу списка.

Руководители столичных центров первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностических центров должны обеспечить направление врачами пациентов на ургентную госпитализацию в перечисленные учреждения.

В прилагаемом к приказу списке определены медицинские учреждения по следующим терапевтическим профилям: общая терапия (кроме пневмоний), патология сердечно-сосудистой системы, неврология, острые неврологические состояния, нейроинфекция, острая хирургическая патология.

Ранее KV сообщала, что столичные власти обновили перечень клиник для больных COVID-19. Общее количество коек в данных клиниках составляет 4 849.