Киев определил клиники для экстренной госпитализации граждан без симптомов COVID-19 (список)
В Департаменте здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА) определились с клиниками, в которые будут экстренно госпитализировать пациентов без симптомов коронавирусной болезни.
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Как следует из документа, директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Анатолий Вершигора должен обеспечить госпитализацию больных в клиники научных учреждений Национальной академии медицинских наук (НАМН) и госучреждений Минздрава, согласно прилагающегося к приказу списка.
Руководители столичных центров первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностических центров должны обеспечить направление врачами пациентов на ургентную госпитализацию в перечисленные учреждения.
В прилагаемом к приказу списке определены медицинские учреждения по следующим терапевтическим профилям: общая терапия (кроме пневмоний), патология сердечно-сосудистой системы, неврология, острые неврологические состояния, нейроинфекция, острая хирургическая патология.
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