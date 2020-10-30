Полиция Киевщины раскрыла умышленное убийство считавшегося пропавшим жителя Бородянки (фото, видео)

Поиски без вести пропавшего жителя города Бородянка продолжались в течение четырех суток. При проведении оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили, что мужчина был жестоко убит. Двое злоумышленников убили жителя Бородянки, а тело его закопали в лесу. Сейчас они задержаны и за содеянное им грозит пожизненное заключение.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киевской области.

Как сообщается, несколько дней назад компания мужчин, среди которых был 44-летний житель Бородянки, отдыхали в течение ночи. Затем этот мужчина, намереваясь продолжить свой досуг, присоединился к другой компании малознакомых людей.

В палатке, на берегу одного из водоемов, между мужчинами возникла словесная перепалка, они начали оскорблять друг друга нецензурной бранью. Конфликт перерос в драку, во время которой двое товарищей изо всех сил наносили удары потерпевшему.

После того, как нападавшие поняли, что их знакомый уже не дышит – положили его в сумку для надувной лодки, затянули чемодан вглубь леса и закопали.

Согласно сообщению, сотрудники полиции задержали злоумышленников на территории Бородянского района. Ими оказались местные жители: 33-летний мужчина, который летом освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение имущественного преступления, и его 30-летний товарищ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении за совершение убийства. Правоохранители в суд обратились с ходатайством об избрании меры пресечения – содержание под стражей.

Напомним, возле одного из ресторанов на проспекте Победы в Киеве между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес другому несколько ударов ножом. После совершения преступления злоумышленник пытался бежать из столицы, но был задержан правоохранителями на трассе в Киевской области.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.