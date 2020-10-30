Полиция Киевщины раскрыла умышленное убийство считавшегося пропавшим жителя Бородянки (фото, видео)

Полиция Киевщины раскрыла умышленное убийство считавшегося пропавшим жителя Бородянки (фото, видео)

Поиски без вести пропавшего жителя города Бородянка продолжались в течение четырех суток. При проведении оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили, что мужчина был жестоко убит.  Двое злоумышленников убили жителя Бородянки, а тело его закопали в лесу. Сейчас они задержаны и за содеянное им грозит пожизненное заключение.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киевской области.

Как сообщается, несколько дней назад компания мужчин, среди которых был 44-летний житель Бородянки, отдыхали в течение ночи. Затем этот мужчина, намереваясь продолжить свой досуг, присоединился к другой компании малознакомых людей.

В палатке, на берегу одного из водоемов, между мужчинами возникла словесная перепалка, они начали оскорблять друг друга нецензурной бранью. Конфликт перерос в драку, во время которой двое товарищей изо всех сил наносили удары потерпевшему.

После того, как нападавшие поняли, что их знакомый уже не дышит – положили его в сумку для надувной лодки, затянули чемодан вглубь леса и закопали.

Согласно сообщению, сотрудники полиции задержали злоумышленников на территории Бородянского района. Ими оказались местные жители: 33-летний мужчина, который летом освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение имущественного преступления, и его 30-летний товарищ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении за совершение убийства. Правоохранители в суд обратились с ходатайством об избрании меры пресечения – содержание под стражей.

Напомним, возле одного из ресторанов на проспекте Победы в Киеве между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес другому несколько ударов ножом. После совершения преступления злоумышленник пытался бежать из столицы, но был задержан правоохранителями на трассе в Киевской области. 

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

Полиция Киевщины раскрыла умышленное убийство считавшегося пропавшим жителя Бородянки (фото, видео)
Полиция Киевщины раскрыла умышленное убийство считавшегося пропавшим жителя Бородянки (фото, видео)
Полиция Киевщины раскрыла умышленное убийство считавшегося пропавшим жителя Бородянки (фото, видео)
Полиция Киевщины раскрыла умышленное убийство считавшегося пропавшим жителя Бородянки (фото, видео)

Игорь Бровко, КиевВласть

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