В Египте от нападения акулы пострадала украинская семья

12-летний мальчик потерял руку ниже локтя, а его мать получила многочисленные ранения.

В Египте от нападения акулы пострадала украинская семья
Архивне фото
Фото: bigmir.net

В Египте во время снорклинга от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик потерял руку ниже локтя, а его мать получила многочисленные ранения.

Об этом сообщило Государственное агентство развития туризма.

"К сожалению, это не первый случай, когда несмотря на предостережения туроператоров и запреты, отдыхающие за пределами отеля покупают у местных экстремальные туры. Они даже не знают, что для этого нужен отдельный страховой полис", - говорится в сообщении.

В настоящее время известно, что лечение взяло на себя правительство Египта, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Посольство Украины постоянно с ними и их родными на связи.

Туроператор JoinUp заявляет, что украинские туристы знали о запрете погружения с аквалангом и, несмотря на отказ гида в отеле продать им такую экскурсию, приобрели ее у третьих лиц.

"Сначала туристы обратились к гиду в отеле по приобретению такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую услугу у третьих лиц вне отеля, в котором отдыхали", - говорится в комментарии.

В результате пострадала женщина, ее 12-летний сын и инструктор, который проводил экскурсию.

По информации от страховой компании, занятия подводным плаванием относятся к исключениям из страховых случаев, как указано в страховом полисе, а следовательно - несчастный случай не подлежит страховому возмещению.

Напомним, в августе 2018 года на египетском курорте Марса Алам акула напала на туриста, который плавал недалеко от пирса. Он получил многочисленные травмы и скончался.

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