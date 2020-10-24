Студента, осквернившего мемориал Небесной сотни, отчислили из университета

Против него возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

Студента, осквернившего мемориал Небесной сотни, отчислили из университета
Фото: скріншот

Студента, осквернившего памятник на Аллее Героев Небесной сотни, отчислили из Государственного университета телекоммуникаций. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в фейсбук.

"Студент Борисенко И. А., тот самый, который осквернил памятник Героям Небесной сотни, справив на него нужду, приказом ректора Государственного университета телекоммуникаций Владимира Толубко - номер 03-88 в. от 23.10.2020 г. отчислен из Университета", - написал Геращенко.

Напомним, 21 октября на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в телеграм-канале одного из информационных порталов размещено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.

Это был 21-летний студент третьего курса Илларион Борисенко. Его задержали. Парень объяснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители открыли производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сильный ветер снес крыши и повалил деревья в КропивницкомСильный ветер снес крыши и повалил деревья в Кропивницком
В Фастовском районе выявлена вспышка африканской чумы свинейВ Фастовском районе выявлена вспышка африканской чумы свиней
Елизавета II помиловала осужденного за убийство человека, который в прошлом году бивнем нарвала остановил террористаЕлизавета II помиловала осужденного за убийство человека, который в прошлом году бивнем нарвала остановил террориста
В Харькове взорвали здание элеватора, который не функционировал с 1990-х годовВ Харькове взорвали здание элеватора, который не функционировал с 1990-х годов
Все врачи Коломыйской инфекционной больницы заболели коронавирусомВсе врачи Коломыйской инфекционной больницы заболели коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве на Аллее Небесной Сотни в КиевеПравоохранители задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве на Аллее Небесной Сотни в Киеве
От коронавируса скончался декан географического факультета университета имени Шевченко, академик Ярослав ОлейникОт коронавируса скончался декан географического факультета университета имени Шевченко, академик Ярослав Олейник
Скульптуру девочки с колосками у мемориала жертвам Голодомора демонтировали из-за нападения вандаловСкульптуру девочки с колосками у мемориала жертвам Голодомора демонтировали из-за нападения вандалов
В общежитии медуниверситета в Запорожье обнаружили 29 больных COVID-19В общежитии медуниверситета в Запорожье обнаружили 29 больных COVID-19
В Киеве за сутки снова зафиксировали более сотни новых случаев заболевания COVID-19В Киеве за сутки снова зафиксировали более сотни новых случаев заболевания COVID-19
Полиция проводит обыски в красном корпусе университета Шевченко по делу о получении взяткиПолиция проводит обыски в красном корпусе университета Шевченко по делу о получении взятки
В Тернополе 17-летняя девушка зарезала студента из ДР КонгоВ Тернополе 17-летняя девушка зарезала студента из ДР Конго
Львовским студентам-медикам читают лекции о вреде контрацепции, недопустимости половых отношений до брака и запрете абортовЛьвовским студентам-медикам читают лекции о вреде контрацепции, недопустимости половых отношений до брака и запрете абортов
В Кривом Роге курсанта университета внутренних дел избили за замечание о нарушение карантинаВ Кривом Роге курсанта университета внутренних дел избили за замечание о нарушение карантина
Возле аэропорта "Борисполь" заложили мемориал памяти жертв авиакатастрофы под ТегераномВозле аэропорта "Борисполь" заложили мемориал памяти жертв авиакатастрофы под Тегераном
Последние новости
Подгружаем последние новости