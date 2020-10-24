Студента, осквернившего мемориал Небесной сотни, отчислили из университета

Против него возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

Студента, осквернившего памятник на Аллее Героев Небесной сотни, отчислили из Государственного университета телекоммуникаций. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в фейсбук.

"Студент Борисенко И. А., тот самый, который осквернил памятник Героям Небесной сотни, справив на него нужду, приказом ректора Государственного университета телекоммуникаций Владимира Толубко - номер 03-88 в. от 23.10.2020 г. отчислен из Университета", - написал Геращенко.

Напомним, 21 октября на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в телеграм-канале одного из информационных порталов размещено видео, где неизвестный мужчина справляет нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.

Это был 21-летний студент третьего курса Илларион Борисенко. Его задержали. Парень объяснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители открыли производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.