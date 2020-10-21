В Киеве зафиксировали 559 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 23 жителя столицы, выздоровели 199.

В Киеве зафиксировали 559 новых случаев COVID-19
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 559 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале городской голова Киева Виталий Кличко.

"Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 31 869. Заболели:

  • 294 женщины в возрасте от 18 до 87 лет
  • 221 мужчина в возрасте от 18 до 90 лет
  • 20 девочек от 1 до 17 лет и 24 мальчика от 2 до 17 лет.

Заболели также 27 медиков", - говорится в сообщении.

В больницы столицы госпитализировали 63 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 23 жителя столицы, выздоровели 199. Всего коронавирус унес жизни 627 киевлян, преодолели болезнь 11 115 человек.

"С приходом осени и похолоданием начался еще сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, на прошлой неделе в столице зарегистрировали более 8 тысяч больных гриппом и ОРВИ. Из них 4047 взрослых и 4038 детей. Половина больных детей - школьники. В медицинские учреждения госпитализированы 24 пациента, в том числе 10 детей", - добавил Кличко.

Напомним, в Украине за сутки обнаружили 6719 новых случаев ковида, 141 пациент умер. Выздоровели за сутки 2686 пациентов. В ВСУ коронавирусом заболел еще 131 человек.

Вчера Владимир Зеленский провел совещание с учеными, привлеченными к разработке оригинального украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. Президенту показали результаты доклинической фазы исследования препарата.

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