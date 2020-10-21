За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 23 человека

За минувшие сутки, 20 октября, от COVID-19 в Киеве умерли 23 человека. Кроме того, выявлены 559 новых носителей коронавируса среди жителей столицы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Вирус не отступает. И количество больных и летальных случаев у нас опять существенно увеличилось. За прошедшие сутки в Киеве – 559 больных коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 627 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 31 869”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших: 294 женщины в возрасте от 18 до 87 лет и 20 девочек от одного до 17 лет. А также 221 человек в возрасте от 18 до 90 лет и 24 мальчика от двух до 17 лет. Заболели также 27 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 63 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 199 человек.

Всего коронавирус преодолели 11 115 жителей Киева .

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 139, в Днепровском – 78 и в Печерском районе – 66 случаев.

Как сообщала KV , в Украине зафиксировано 6 719 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это новый рекорд по количеству выявленных носителей коронавируса за сутки. По количеству умерших за сутки так же зафиксирован рекорд – 141 смертельный случай.

Напомним, на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19. Васильков и Бориспольский район попали в “красную” зону эпидемической опасности. Киев , Белая Церковь, Борисполь, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Васильковский, Киево-Святошинский, Обуховский и Фастовский районы Киевской области – в “оранжевой” зоне. Новое распределение уровней эпидемической опасности распространения COVID-19 начинает действовать с 19 октября.