На Кировоградщине зафиксировали антирекорд по количеству заболеваний COVID-19

В области обнаружили 30 больных коронавирусом за сутки.

На Кировоградщине зафиксировали антирекорд по количеству заболеваний COVID-19
Президент Володимир Зеленський призначив головою Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Назаренка.
Фото: скрін відео

В Кировоградской области за минувшие сутки зафиксировано 30 новых случаев заболевания коронавирусом. Это наибольшее количество новых заражений за несколько месяцев.

Об этом в Telegram сообщил глава Кировоградской ОГА

Андрей Назаренко.

"30 больных коронавирусом в сутки. Антирекорд в течение последних нескольких месяцев. И мы все понимаем, что эпидситуация все больше обостряется. Сегодня по 13 случаев имеем в Кропивницком и Александрии. Еще по одному - в Благовещенском, Ольшанском и Кропивницком районах, а также в Гайвороне", - отметил Назаренко.

Напомним, Кабинет министров на заседании 13 октября внес изменения в критерии адаптивного карантина. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, теперь показатель заболеваемости, при котором территорию будут относить к красной зоне эпидопасности, будет фиксированный, тогда как ранее он постоянно менялся.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В центре Киева спецназовцы КОРДа задержали двух грузин за вооруженное ограблениеВ центре Киева спецназовцы КОРДа задержали двух грузин за вооруженное ограбление
На столичном Виноградаре взорвался высоковольтный кабель, брошенный под дождем (видео)На столичном Виноградаре взорвался высоковольтный кабель, брошенный под дождем (видео)
Сегодня, 9 октября, на столичной Троещине будет снижено давление в водопроводной сетиСегодня, 9 октября, на столичной Троещине будет снижено давление в водопроводной сети
Правоохранители задержали мужчину, который поджег дом на Подоле в КиевеПравоохранители задержали мужчину, который поджег дом на Подоле в Киеве
Академия медицинских наук Украины готова выделить Киеву 500 дополнительных коек для больных COVID-19Академия медицинских наук Украины готова выделить Киеву 500 дополнительных коек для больных COVID-19
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве за сутки зафиксировано рекордное количество летальных случаев заболевания COVID-19В Киеве за сутки зафиксировано рекордное количество летальных случаев заболевания COVID-19
За сутки в Украини зафиксировано 5 133 новых случая COVID-19За сутки в Украини зафиксировано 5 133 новых случая COVID-19
Академия медицинских наук Украины готова выделить Киеву 500 дополнительных коек для больных COVID-19Академия медицинских наук Украины готова выделить Киеву 500 дополнительных коек для больных COVID-19
В Украине снова зафиксирован рекорд по количеству выявленных за сутки новых носителей коронавирусаВ Украине снова зафиксирован рекорд по количеству выявленных за сутки новых носителей коронавируса
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 6 человекЗа сутки от COVID-19 в Киеве умерли 6 человек
В Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству новых носителей коронавирусаВ Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству новых носителей коронавируса
В Украине за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с COVID-19В Украине за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с COVID-19
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли десять человекЗа сутки от COVID-19 в Киеве умерли десять человек
В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 8 человекВ Киеве за сутки от COVID-19 умерли 8 человек
В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 12 людейВ Киеве за сутки от COVID-19 умерли 12 людей
Последние новости
Подгружаем последние новости