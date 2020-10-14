На Кировоградщине зафиксировали антирекорд по количеству заболеваний COVID-19

В Кировоградской области за минувшие сутки зафиксировано 30 новых случаев заболевания коронавирусом. Это наибольшее количество новых заражений за несколько месяцев.

Об этом в Telegram сообщил глава Кировоградской ОГА

Андрей Назаренко.

"30 больных коронавирусом в сутки. Антирекорд в течение последних нескольких месяцев. И мы все понимаем, что эпидситуация все больше обостряется. Сегодня по 13 случаев имеем в Кропивницком и Александрии. Еще по одному - в Благовещенском, Ольшанском и Кропивницком районах, а также в Гайвороне", - отметил Назаренко.

Напомним, Кабинет министров на заседании 13 октября внес изменения в критерии адаптивного карантина. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, теперь показатель заболеваемости, при котором территорию будут относить к красной зоне эпидопасности, будет фиксированный, тогда как ранее он постоянно менялся.