В Украине за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с COVID-19

90 человек с подтвержденным коронавирусом умерли.

В Украине в течение 5 октября коронавирус лабораторно подтвердили у 4 348 человек, выздоровели 2 149 пациентов, 90 человек с подтвержденным ковидом умерли.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 9:00 6 октября в Украине 234 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 520 летальных, 103 401 пациент выздоровел.

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 6930 случаев;
  • Волынская область - 8880 случаев;
  • Днепропетровская область - 7372 случая;
  • Донецкая область - 4561 случай;
  • Житомирская область - 7070 случаев;
  • Закарпатская область - 10 317 случаев;
  • Запорожская область - 4746 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 14 451 случай;
  • Кировоградская область - 1194 случая;
  • г. Киев - 25091 случай;
  • Киевская область - 10 099 случаев;
  • Львовская область - 21 494 случая;
  • Луганская область - 1333 случая;
  • Николаевская область - 3894 случая;
  • Одесская область - 15 021 случай;
  • Полтавская область - 3270 случаев;
  • Ровенская область - 13 374 случая;
  • Сумская область - 5676 случаев;
  • Тернопольская область - 14 610 случаев;
  • Харьковская область - 21 451 случай;
  • Херсонская область - 1544 случая;
  • Хмельницкая область - 7263 случая;
  • Черновицкая область - 15444 случая;
  • Черкасская область - 4687 случаев;
  • Черниговская область - 4812 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Больше всего новых случаев за минувшие сутки обнаружили в Харьковской области (487) и в Киеве (355).

Показатель смертности за последние сутки самый высокий во Львовской области - там умерли 9 человек с ковидом.

Напомним, самый высокий показатель смертности с начала эпидемии в стране зафиксировали 2 октября - тогда в результате коронавируса умерли 92 пациента.

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