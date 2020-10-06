В Украине за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с COVID-19

90 человек с подтвержденным коронавирусом умерли.

В Украине в течение 5 октября коронавирус лабораторно подтвердили у 4 348 человек, выздоровели 2 149 пациентов, 90 человек с подтвержденным ковидом умерли.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 9:00 6 октября в Украине 234 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 520 летальных, 103 401 пациент выздоровел.

В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 6930 случаев;

Волынская область - 8880 случаев;

Днепропетровская область - 7372 случая;

Донецкая область - 4561 случай;

Житомирская область - 7070 случаев;

Закарпатская область - 10 317 случаев;

Запорожская область - 4746 случаев;

Ивано-Франковская область - 14 451 случай;

Кировоградская область - 1194 случая;

г. Киев - 25091 случай;

- 25091 случай; Киевская область - 10 099 случаев;

Львовская область - 21 494 случая;

Луганская область - 1333 случая;

Николаевская область - 3894 случая;

Одесская область - 15 021 случай;

Полтавская область - 3270 случаев;

Ровенская область - 13 374 случая;

Сумская область - 5676 случаев;

Тернопольская область - 14 610 случаев;

Харьковская область - 21 451 случай;

Херсонская область - 1544 случая;

Хмельницкая область - 7263 случая;

Черновицкая область - 15444 случая;

Черкасская область - 4687 случаев;

Черниговская область - 4812 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Больше всего новых случаев за минувшие сутки обнаружили в Харьковской области (487) и в Киеве (355).

Показатель смертности за последние сутки самый высокий во Львовской области - там умерли 9 человек с ковидом.

Напомним, самый высокий показатель смертности с начала эпидемии в стране зафиксировали 2 октября - тогда в результате коронавируса умерли 92 пациента.