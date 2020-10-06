В Украине за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с COVID-19
90 человек с подтвержденным коронавирусом умерли.
В Украине в течение 5 октября коронавирус лабораторно подтвердили у 4 348 человек, выздоровели 2 149 пациентов, 90 человек с подтвержденным ковидом умерли.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
По состоянию на 9:00 6 октября в Украине 234 584 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 520 летальных, 103 401 пациент выздоровел.
В настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 6930 случаев;
- Волынская область - 8880 случаев;
- Днепропетровская область - 7372 случая;
- Донецкая область - 4561 случай;
- Житомирская область - 7070 случаев;
- Закарпатская область - 10 317 случаев;
- Запорожская область - 4746 случаев;
- Ивано-Франковская область - 14 451 случай;
- Кировоградская область - 1194 случая;
- г. Киев - 25091 случай;
- Киевская область - 10 099 случаев;
- Львовская область - 21 494 случая;
- Луганская область - 1333 случая;
- Николаевская область - 3894 случая;
- Одесская область - 15 021 случай;
- Полтавская область - 3270 случаев;
- Ровенская область - 13 374 случая;
- Сумская область - 5676 случаев;
- Тернопольская область - 14 610 случаев;
- Харьковская область - 21 451 случай;
- Херсонская область - 1544 случая;
- Хмельницкая область - 7263 случая;
- Черновицкая область - 15444 случая;
- Черкасская область - 4687 случаев;
- Черниговская область - 4812 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Больше всего новых случаев за минувшие сутки обнаружили в Харьковской области (487) и в Киеве (355).
Показатель смертности за последние сутки самый высокий во Львовской области - там умерли 9 человек с ковидом.
Напомним, самый высокий показатель смертности с начала эпидемии в стране зафиксировали 2 октября - тогда в результате коронавируса умерли 92 пациента.