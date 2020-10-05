На Херсонщине двое жителей Луганщины вырастили конопли элитных сортов на $2 млн

Для выращивания марихуаны использовали систему капельного орошения, работавшую от солнечных батарей.

Двое мужчин вырастили более 2000 кустов конопли элитных сортов на территории охотничьих угодий в Олешковском районе Херсонской области.

Фото: mvs.gov.ua

Пресс-центр МВД сообщает, что 20-и 38-летний жители Луганской области для выращивания марихуаны использовали капельное орошение. Полив происходил с помощью автоматической системы, работавшей от солнечных батарей.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

По месту жительства фигурантов оперативники провели обыски, во время которых изъяли каннабис, мобильные телефоны и сим-карты. Мужчинам уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».

Следователи полиции направили ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина вырастил в теплице 440 кустов каннабиса на 5 млн гривен.