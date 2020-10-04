В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 8 человек

В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 8 человек

За прошедшие сутки, 3 октября, в столице обнаружили 407 новых носителей COVID-19. В то же время за сутки от коронавирусной болезни умерли 8 человек, выздоровело 207 человек.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице в Facebook мэра Киева Виталия Кличко.

"Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 407 человек. 8 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 420 киевлян", – сообщил мэр.

Среди заболевших: 216 женщины в возрасте от 18 до 89 лет и 15 девочек от 1 до 17 лет. А также 157 мужчин в возрасте от 20 до 90 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели также 22 медика.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районах – 72, в Днепровском и Дарницком районе – по 63 случая, в Соломенском – 40 больных.

Отмечается, что в больницы столицы попали 45 пациентов. 

Всего коронавирус преодолели 7864 жителя Киева.

По информации Виталия Кличко сегодня в столице уже 24450 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.

Фото: открытые источники

 


Оксана Олейникова, КиевВласть

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