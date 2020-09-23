В Киеве за сутки зафиксировали 307 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки количество новых случаев COVID-19 в Киеве увеличилось на 307 человек; заболело, в том числе, 37 детей. Пятеро больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 330 киевлян.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, заболели за сутки: 161 женщина в возрасте от 21 до 90 лет и 16 девочек от 4 месяцев до 17 лет, а также 109 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет и 21 мальчик от 1 до 17 лет. Заболели также девять медиков.

В больницы столицы госпитализировали 37 пациентов. Остальные - на самоизоляции.

По состоянию на утро 23 сентября в Киеве уже 20 335 подтвержденных случаев заболевания.

Выздоровели за минувшие сутки 114 человек. Всего коронавирус побороли 6 043 жителя Киева .

Больше всего новых случаев заболевания - в Деснянском районе (58), Дарницком (50) и Днепровском (36).

Напомним, за сутки в Украине обнаружили 3 497 новых больных ковидом, из них более 400 - на Харьковщине. Умерли еще 63 человека, выздоровели - 1 769. Общее количество заболевших составило 184 734, летальных случаев - 3 705, выздоровевших - 81 670.