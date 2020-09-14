За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 3 человека

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 3 человека

У 168 жителей столицы обнаружили за прошедшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19. Трое заболевших скончались. Среди обнаруженных новых носителей коронавируса – 7 медиков. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“За прошедшие сутки в Киеве выявили 168 больных коронавирусом. Три человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 272 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 17 429. Такое уменьшение количества выявленных случаев медики объясняют тем, что в выходные дни работают не все лаборатории, где исследуют тесты”, – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших 90 женщин в возрасте от 22 до 90 лет и 7 девочек от 1 до 17 лет. А также 63 мужчины в возрасте от 20 до 78 лет и 8 мальчиков от 1 до 14 лет. Заболели также 7 медиков.

В больницы столицы попали 27 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 45 человек. Всего коронавирус преодолели 5326 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 48, Оболонском – 20, Соломенском районе – 16 случаев.

Как сообщала KV, за минувшие сутки, 13 сентября, в Украине выявлено 2 462 новых носителя COVID-19. Всего за сутки выписаны 650 пациентов.

Отметим, сегодня, 14 сентября, Киев перешел в “оранжевую” карантинную зону. Кроме того, в “оранжевую” зону попали города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области. Это означает, что с понедельника, 14 сентября, в Киеве и указанных городах и районах Киевской области запрещена деятельность хостелов, туристических баз и так далее, кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и при участии не более 100 человек. 

Напомним, в конце августа Кабинет министров продлил карантин для противодействия распространению острого респираторного заболевания COVID-19 – все принятые ранее ограничения будут и дальше действовать до 31 октября 2020 года. До конца сентября также будет закрыт въезд для иностранных граждан. В “зеленых зонах” карантина добавится дополнительное ограничение: будет запрещено проведение дискотек и концертов.

Фото: УНИАН


Сергей Албул, КиевВласть

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