Правоохранители открыли производство из-за нарушения карантина во время празднования Дня города в Одессе и Днепре

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения карантина во время празднования Дня города в Днепре и Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Представители правоохранительных органов сообщили президенту, что на праздновании Дня города в Одессе и Днепре в этих населенных пунктах собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм. По данному факту возбуждено уголовное производство в Одесской области и происходит расследование", - говорится в сообщении.

Также правоохранители сообщили, что организаторы праздников должны понести административное наказание в размере 170 тыс. грн, а в случае, если эпидемиологическое расследование установит причинно-следственную связь между этими празднованиями и увеличением количества больных коронавирусной инфекцией или смертностью от этой болезни, - будет открыто уголовное производство.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что за последнюю неделю было составлено 1436 протоколов за нарушение карантинных мероприятий.

Напомним, вчера министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал городские власти Днепра из-за устройства концерта ко Дню города 12 сентября. Он добавил, что массовые мероприятия запрещены, поскольку это влечет большое скопление людей, которые не пользуются средствами индивидуальной защиты, и сохранять социальную дистанцию в таких условиях невозможно.