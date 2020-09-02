На Оболони закрыли уже вторую школу на карантин с начала учебного года - соцсети

На Оболони закрыли уже вторую школу на карантин с начала учебного года - соцсети

На Оболони закрыли уже вторую школу на карантин с начала учебного года – это школа № 18. Ее закрыли из-за обнаружения носителей COVID-19. Ранее на дистанционное обучение была переведена оболонская школа № 240. 

О закрытии школы KV стало известно из сообщения в паблике “Життя Оболонського Району та Мінського Масиву”. 

“Второй пошел. Школа № 18 на Водогоне в Оболонском районе закрыта на карантин из-за обнаружения COVID-19 (у персонала или учащихся – пока неизвестно)”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже вторая закрытая на карантин школа на Оболони за 2 дня после старта учебного года. До этого закрыли школу № 240.

31 августа в Киевской горгосадминистрации сообщили, что образовательный процесс в УВК № 240 “Социум” с 1 сентября будет организован в дистанционном режиме. 

“31 августа 2020 года в Департамент образования и науки поступило сообщение о подтверждении случаев заболевания коронавирусной инфекцией у двух педагогов УВК № 240 ”Социум”, которые находились в контакте с 21 работником школы. Еще у одного педагога – признаки острой респираторной инфекции и повышенная температура”, – говорится в сообщении.

В Департаменте образования и науки отметили, что День знаний планируется в формате онлайн классных часов. Онлайн обучение начнется согласно расписанию уроков 2 сентября.

Также отметим, что сегодня, 2 сентября, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 427 из 428 коммунальных школ Киева начали образовательный процесс. 

“Мы тщательно готовились к началу нового учебного года. Изучали, в частности, и опыт других стран. Как вы знаете, та же Дания и Германия восстановили обучение даже в мае – до летних каникул. На днях в учебный процесс вернулись ученики Великобритании и Италии, многих других стран, где ситуация с распространением вируса даже хуже нашей. Также Европейское бюро ВОЗ заявило, что полное закрытие средних учебных заведений при пандемии должно быть крайней мерой и только в исключительных случаях. Поэтому 427 коммунальных учебных заведений столицы начали 1 сентября образовательный процесс. Одна школа пока будет работать на дистанционном обучении из-за заболевания коронавирусом среди учителей”, – сказал Виталий Кличко.

Всего за парты в столице сели почти 300 тыс. школьников. Более 30 тыс. из них – первоклассники.

Кроме того, столичный голова сообщил, что все учебные заведения работают по четкому регламенту и имеют инструкции на случай выявления больного коронавирусом. Всем детям и педагогам каждое утро, перед занятиями, измеряют температуру, а классы на переменах проветривают. В помещениях осуществляют дезинфекцию. 

Также Кличко отметил, что все школы обеспечены дезинфекторами и средствами индивидуальной защиты. Город выделил для безопасную работу учебных заведений более 30 млн гривен.

Как сообщала KV, за минувшие сутки, 1 сентября, в Киеве зафиксировано большое количество новых носителей коронавируса – 332 человека. От коронавирусной болезни в столице за сутки скончались 5 человек. Резко увеличилось количество госпитализированных.

Отметим, что по состоянию на 9:00 2 сентября в Украине зафиксировано 125 798 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2656 летальных, 58817 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2495 новых случаев. Это новый антирекорд по количеству зафиксированных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом.

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

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