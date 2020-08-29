В Харьковской области полиция эвакуировала цыганские семьи из-за столкновений с местными жителями

Местные устроили митинг, который превратился в столкновения.

Фото: hk.npu.gov.ua

В Андреевке Харьковской области местные жители устроили акцию протеста из-за недовольства действиями цыганских семей, проживающих на территории района.

К домам ромов пришло около 500 местных жителей, после чего мирная акция переросла в столкновения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции, который эвакуировал цыганские семьи из эпицентра конфликта", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Территорию поселка окружили правоохранители. Общественный порядок охраняют около 80 человек Балаклейского отдела полиции и бойцы спецподразделений полиции особого назначения.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, что в апреле 2020 года на улице Большой Китаевской в Киеве подожгли палатку, в которой жили четверо цыган из Закарпатья.

Ромы также рассказали, что на них напали двое молодых людей, которые начали распылять паралитический газ.