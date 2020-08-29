В Минздраве рассказали правила работы детских садов во время карантина

Родители смогут провожать детей только до входа в заведение.

Министерство здравоохранения обнародовало рекомендации для дошкольных учебных заведений по организации противоэпидемических мероприятий на период карантина, который был продлен до 31 октября.

Сотрудники детсадов перед работой должны мерить температуру. Воспитатели утром принимают детей от родителей на территории заведения, но за пределами здания, сообщили на странице МОЗ в Facebook.

На входе в помещение нужно обрабатывать руки спиртовыми антисептиками. Все противоэпидемические мероприятия для детей должны быть организованы в игровой форме.

"В учреждениях дошкольного образования запрещается использование многоразовых тканевых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом. Запрещено заходить в помещение дошкольного учреждения в уличной обуви, проводить массовые мероприятия и родительские собрания", - сообщили в министерстве.

Также рекомендовано разработать график прогулок и занятий, чтобы не допустить смешивания групп, ограничить занятия и упражнения, во время которых дети контактируют между собой и используют дополнительный инвентарь. Работники должны регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их антисептиками каждые два часа и после посещения общественных мест.

Каждые два часа сотрудники садов должны дезинфицировать поверхности. Также это необходимо делать после окончания рабочего дня.

Обязательные проветривания помещений не менее 15 минут перед открытием учреждения и проветривание комнат (по очереди) в течение дня.

"Минздрав не ограничивает функционирование групп продленного дня, если руководитель учреждения в состоянии обеспечить соблюдение всех рекомендаций министерства по образовательному процессу", - добавили в ведомстве.

Напомним, вчера Министерство здравоохранения обнародовало перечень противоэпидемических мер в учебных заведениях, согласно которым будет происходить обучение с 1 сентября. В соответствии с утвержденными противоэпидемическими мероприятиями, сотрудники допускаются к работе при условии использования средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные щитки или маски, в частности изготовленные самостоятельно) и после измерения температуры бесконтактным термометром.